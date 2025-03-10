Названа дата отчета правительства за 2024 год в Госдуме

Отчет правительства России за 2024 год состоится в Госдуме 26 марта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

«В Государственной думе идет подготовка к отчету правительства за 2024 год. Он состоится 26 марта. В ходе отчета прозвучат вопросы к правительству», — написал Володин.

Он добавил, что у россиян есть возможность предложить свои темы для обсуждения. Володин ждет предложений под постом в Telegram-канале.

5 марта в Госдуме состоялся правительственный час, в ходе которого министры отвечали на вопросы депутатов. В ходе этого заседания Володин отчитал министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Поводом для этого стало существование в стране непрофильных коммерческих вузов, которые обучают медиков. Спикер Госдумы задался вопросом: «Какое качество образования этих врачей?» Ответ Мурашко не приводится. Однако, по мнению депутата Михаила Матвеева, Володин сделал вполне «справедливое замечание» главе Минздрава.

Ранее Володин назвал Путина преимуществом России.