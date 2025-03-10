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Премьер Гренландии обвинил Трампа в неуважении к жителям острова

Премьер Гренландии назвал неуважительным отношение Трампа к жителям острова
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ведет себя неуважительно по отношению к жителям Гренландии. Продолжая претендовать на остров, он заставляет людей чувствовать себя небезопасно, заявил гренландский премьер Муте Эгеде в интервью датской телерадиокомпании Danmarks radio.

«Меня очень беспокоит то, что происходит в мире прямо сейчас: неустойчивый по многим направлениям мировой порядок и, пожалуй, президент Соединенных Штатов, который не отвечает за свои действия, заставляя людей чувствовать себя небезопасно... Мы заслуживаем, чтобы к нам относились с уважением, и, мне кажется, что американский президент не поступал так с тех пор, как вступил в должность», — высказался Эгеде.

Премьер также отметил, что из-за поведения Трампа Гренландия в долгосрочной перспективе не будет так близка с США, как ранее этого хотели местные жители.

Споры о независимости Гренландии обострились после того, как Трамп заявил о своем намерении сделать остров частью США. Впервые он выступил с такой идеей в 2019 году, но тогда датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024-го республиканец вновь поднял эту тему, отметив, что контроль Штатов над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании заявили, что остров не продается.

10 марта Трамп вновь заявил о стремлении присоединить Гренландию к США. Однако на этот раз он решил действовать не с позиции силы, а признал, что такое возможно лишь при желании жителей острова. На странице в Truth Social лидер Белого дома пообещал инвестировать миллиарды долларов в развитие Гренландии, в частности, он заявил о создании новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что Трамп выразил желание вернуть Панамский канал.

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