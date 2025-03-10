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Эксперт: международная «изоляция» стала козырем в руках России

Журналист Бабицкий: международная изоляция пошла на пользу России
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Shutterstock

Спустя три года конфликта на Украине очевидно, что международная «изоляция» стала козырем в руках России. При этом связи стран с Киевом, наоборот, стали токсичными. Такое мнение в статье для Tsargrad.tv высказал журналист Александр Бабицкий.

Такое положение дел, по его словам, наглядно демонстрирует политику президента США Дональда Трампа, который сворачивает военную помощь Украине и запрещает использовать разведданные, а также поведение главы Аргентины Хавьера Милея, удалившего совместные фото с украинским лидером Владимиром Зеленским из соцсетей.

«Оказывается, не такая уж большая разница между Аргентиной, которая с киевским режимом ведет себя в соответствии с поговоркой: «С глаз долой — из сердца вон», и Бразилией, которая и до этого относилась к Путину как к дорогому другу, а сейчас вовсю включилась в международную «отмену Зеленского», — написал Бабицкий.

В начале марта помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что США пересматривают все аспекты отношений с Украиной. Эту же информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Позднее стало известно, что Вашингтон заблокировал поставки своей военной помощи Киеву, а также предоставление разведывательной информации для ВСУ. Эти решения были приняты после дипломатического провала Зеленского на переговорах с Трампом 28 февраля.

Тем временем Милей удалил из социальных сетей все совместные фотографии с Зеленским.

Ранее журналист призвал Зеленского спасти украинский народ одним решением.

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