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В конгрессе США потребовали от Трампа возобновить помощь Украине

The Hill: республиканцы призвали Трампа возобновить военную помощь Киеву
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Brian Snyder/Reuters

Некоторые представители Республиканской партии потребовали от американского лидера Дональда Трампа возобновить военную помощь Киеву и передачу ему разведывательных данных. Об этом сообщила газета The Hill.

«Законодатели <...> начали призывать президента [США] отменить решения о приостановке американской военной помощи Украине», — говорится в материале.

В частности, о необходимости восстановить меры поддержки Киева заявили лидер республиканского большинства в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн и сенатор Том Тиллис. Аналогичным образом поступили глава комитета сената США по бюджетным ассигнованиям Сьюзан Коллинс и ряд других парламентариев.

4 марта администрация США объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Вашингтон принял соответствующее решение после словесной перепалки главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла во время их очных переговоров 28 февраля.

Впоследствии Трамп заявил, что американские власти перестанут поддерживать Киев, если он не продемонстрирует готовность к мирному урегулированию конфликта с Москвой. По его словам, США хотят, чтобы Украина начала добиваться прекращения боевых действий.

Ранее журналисты узнали, что в Польше приостановили отправку прибывающего в страну американского оружия на Украину.

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