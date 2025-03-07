Зеленского не будет на переговорах Украины и США в Саудовской Аравии

Fox: Зеленского не будет на встрече с делегацией США в Саудовской Аравии

Украинский лидер Владимир Зеленский не будет присутствовать на переговорах представителей Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта. Об этом сообщает журналист Fox News Нана Саджая на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Зеленский не будет присутствовать на встрече с американской делегацией во вторник», — подчеркнула она.

7 марта сообщалось, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в саудовском городе Джидда.

Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

После скандального визита Владимира Зеленского в Белый дом президент США Дональд Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, пишет Bloomberg. Однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в конфликте с Россией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах США и РФ в ближайшее время.