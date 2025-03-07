В США заявили, что у Дании нет прав на Гренландию

Министр торговли США Латник: у Дании нет прав на Гренландию

У Дании нет прав на обладание Гренландией. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник в интервью India Today, которое транслировалось в соцсети Х.

«Что общего у Дании с Гренландией? Вы знаете ответ: ничего», — подчеркнул он, отметив, что Штатам нужна Гренландия для укрепления позиций в Арктике.

Кроме того, по словам американского министра, Канада ведет такую политику, будет является частью США. Как отметил Латник, вся экономика Канады «полагается на США», а вопросы безопасности Оттава давно делегировала Вашингтону.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день Россия является абсолютным лидером в Арктике.

Путин также отметил, что многие страны хотят сотрудничать с РФ в производстве атомного ледокольного флота.

Ранее беспилотник НАТО провалил испытания в Арктике.