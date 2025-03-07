В Нацразведке США заявили, что ВПК страны не хочет завершения конфликта на Украине

Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.

«Когда кто-либо осмеливается выступить за мир, как это сделали президент Трамп, я, Джей Ди Вэнс и многие другие <...>, нас обвиняют в том, что мы являемся российскими активами или марионетками Путина. Это говорит о влиянии, которым обладают поджигатели войны — военно-промышленный комплекс», — сказала она.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

Ранее в Раде назвали предательством решение США приостановить военную помощь Киеву.