В Пентагоне высказались о помощи Украине

Хегсет: США воодушевлены сигналами из Киева, но помощь пока на паузе

США воодушевлены сигналами с Украины, но в настоящий момент военная помощь на паузе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

По его словам, президент США Дональд Трамп пристально следит за тем, что именно власти Украины говорят и делают в вопросе мирного урегулирования конфликта.

«Мы воодушевлены сигналами, которые получаем. В конечном счете решение принимать Трампу, но пока это на паузе», — сказал Хегсет.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

Ранее в Раде назвали предательством решение США приостановить военную помощь Киеву.