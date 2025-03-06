С сайта Белого дома удалили подписанный Байденом договор с Украиной

С сайта Белого дома удалили страницу с договором по безопасности с Украиной

Сайт Белого дома больше не отображает страницу с договором по безопасности с Украиной. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

При попытке перехода на страницу демонстрируется надпись «ошибка 404». Официальной информации о том, что документ аннулирован, не поступало.

Соглашение с Украиной, срок действия которого составляет 10 лет, экс-президент США Джо Байден подписал летом 2024 года. В документе указано, что США будут в течение десятилетия предоставлять украинской стороне военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат Вооруженных сил Украины и развивать военно-промышленный комплекс республики.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

Кроме того, Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.