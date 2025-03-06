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В Раде раскрыли план Зеленского в отношении Украины

Дубинский: Зеленскому нужны гарантии безопасности для экспериментов над Украиной
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Anatolii Stepanov/Reuters

Владимир Зеленский требует от Запада гарантий безопасности, чтобы сохранить свою власть и продолжить социальные эксперименты над Украиной. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Гарантии безопасности, которые сегодня просит Зеленский — это гарантии продолжить все те же действия <…>, построить в центре Европы маленькое нацистское государство с культом личности вождя и правом продолжать социальные эксперименты над оставшимися гражданами», — написал Дубинский.

Депутат уверен, что реализация планов Зеленского поставит под угрозу безопасность всей мировой общественности. Он подчеркнул, что давать гарантии таким замыслам «не просто глупо, а и чрезвычайно опасно».

«Нацистский карлик, в итоге, реально приведет к Третьей мировой войне», — подытожил Дубинский.

Накануне Дубинский обратился с просьбой к окружению Владимира Зеленского. Он призвал их сообщить украинскому лидеру, что он невменяем и не может занимать должность главы государства. Депутат отметил, что люди из окружения Зеленского пока не нашли в себе силы сказать ему правду.

Также Дубинский обратился к президенту США Дональду Трампу, призвав его вернуть Зеленскому его первоначальное амплуа, а именно сделать его «снова клоуном».

Ранее депутат Рады дал совет украинцам.

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