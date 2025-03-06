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Bloomberg: Трамп требует от Украины согласиться на остановку огня

Bloomberg: от Киева требуют одобрить остановку огня ради сделки по минералам
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Win McNamee/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от Украины согласиться остановить огонь в обмен на возможность подписать сделку по разработке ресурсов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией», — указано в статье.

28 февраля во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме произошел скандал. После резких высказываний со стороны Зеленского американский лидер упрекнул украинского президента в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня. В результате Зеленский покинул Белый дом, а сделка по недрам сорвалась.

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу случившегося в своих соцсетях. В соцсети X он опубликовал пост, в котором заявил о готовности исправить ситуацию и двигаться к миру под руководством Трампа.

Ранее Зеленский анонсировал встречу США — Украина на следующей неделе.

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