Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Венгрии обвинили Еврокомиссию во лжи и попирании интересов стран ЕС

Сийярто: ЕК лжет и пытается защищать Киев в ущерб странам Евросоюза
close
Global Look Press

Еврокомиссия пытается обмануть Венгрию в вопросе обсуждения тем, связанных с энергетикой, и попирает интересы европейских государств в пользу Украины, заявил на пресс-конференции в Словакии глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.

По словам политика, Еврокомиссия (ЕК) не допустила Будапешт к переговорам по поводу возобновления транзита газа через Украину, сославшись на то, что этого якобы не хочет Братислава.

«Они думают, что мы настолько глупы, что почти не разговариваем друг с другом. <...> Было совершенно ясно, что в Брюсселе лгут, потому что у нас была договоренность о том, что мы вместе отправимся на переговоры, но нас туда не пригласили», — высказался Сийярто.

Он добавил, что безопасность Венгрии регулярно подвергается угрозам со стороны Украины и ЕК, а последняя в целом ставит интересы Киева выше желаний членов ЕС, что «недопустимо».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл одну из тем обсуждения во время встречи с Эммануэлем Макроном. В частности, он поинтересовался у президента Франции, насколько разумны действия Евросоюза, который намерен продолжать поддержку Украины после того, как США отказались от военной помощи Киеву.

Ранее президент Литвы назвал «некритичным» возможный отказ Венгрии и Словакии помогать Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами