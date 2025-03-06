В МИД Венгрии обвинили Еврокомиссию во лжи и попирании интересов стран ЕС

Еврокомиссия пытается обмануть Венгрию в вопросе обсуждения тем, связанных с энергетикой, и попирает интересы европейских государств в пользу Украины, заявил на пресс-конференции в Словакии глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.

По словам политика, Еврокомиссия (ЕК) не допустила Будапешт к переговорам по поводу возобновления транзита газа через Украину, сославшись на то, что этого якобы не хочет Братислава.

«Они думают, что мы настолько глупы, что почти не разговариваем друг с другом. <...> Было совершенно ясно, что в Брюсселе лгут, потому что у нас была договоренность о том, что мы вместе отправимся на переговоры, но нас туда не пригласили», — высказался Сийярто.

Он добавил, что безопасность Венгрии регулярно подвергается угрозам со стороны Украины и ЕК, а последняя в целом ставит интересы Киева выше желаний членов ЕС, что «недопустимо».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл одну из тем обсуждения во время встречи с Эммануэлем Макроном. В частности, он поинтересовался у президента Франции, насколько разумны действия Евросоюза, который намерен продолжать поддержку Украины после того, как США отказались от военной помощи Киеву.

Ранее президент Литвы назвал «некритичным» возможный отказ Венгрии и Словакии помогать Киеву.