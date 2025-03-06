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МИД пообещал ответить на решение Румынии по дипломатам РФ

Захарова: РФ ответит на объявление Румынией дипломатов персонами нон грата
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что РФ ответит на решение Румынии объявить персонами нон грата российского военного атташе и его заместителя.

«Данный грустный шаг не останется без нашего ответа. Кому они хуже сделали? Очевидно, себе», — заявила Захарова.

5 марта МИД Румынии предписала российскому военному атташе и его заместителю покинуть страну. Румынская сторона заявила, что высылает их «за деятельность, не соответствующую положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». В МИД России ранее уже пообещали ответить.

Тем временем сообщается, что сотрудники правоохранительных органов Румынии заподозрили шестерых человек, в том числе 101-летнего генерал-майора в отставке, в подготовке к государственному перевороту. По их данным, госпереворот готовили «при поддержке РФ».

Ранее Илон Маск назвал задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску бардаком.

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