МИД пообещал ответить на решение Румынии по дипломатам РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что РФ ответит на решение Румынии объявить персонами нон грата российского военного атташе и его заместителя.

«Данный грустный шаг не останется без нашего ответа. Кому они хуже сделали? Очевидно, себе», — заявила Захарова.

5 марта МИД Румынии предписала российскому военному атташе и его заместителю покинуть страну. Румынская сторона заявила, что высылает их «за деятельность, не соответствующую положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». В МИД России ранее уже пообещали ответить.

Тем временем сообщается, что сотрудники правоохранительных органов Румынии заподозрили шестерых человек, в том числе 101-летнего генерал-майора в отставке, в подготовке к государственному перевороту. По их данным, госпереворот готовили «при поддержке РФ».

Ранее Илон Маск назвал задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску бардаком.