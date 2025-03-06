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Советник Трампа призвал перезагрузить отношения России и США

Келлог: США и РФ должны перезагрузить отношения для решения конфликта на Украине
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Mariam Zuhaib/AP

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что России и Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения. Его слова приводит РИА Новости.

«Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом», — заявил он.

По его словам, подход Трампа основан на том, что США необходимо перезагрузить отношения с Россией.

Также Келлог заявил, что возобновление американской помощи Украине зависит от ее готовности к мирному урегулированию конфликта и подписанию соглашения о редкоземельных металлах.

6 марта представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Газеты.Ru» заявил, что США не являются на данный момент дружественной России страной. Но Москва пытается реанимировать отношения между государствами, добавил он.

Ранее США заявили о полном пересмотре отношений с Украиной.

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