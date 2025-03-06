Лавров прокомментировал позицию РФ по вопросу отправки на Украину миротворцев ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вскоре повезут президента Украины Владимира Зеленского «на поклон в Вашингтон». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировал позицию Москвы по вопросу отправки на Украину миротворцев стран Европейского союза. По словам Лаврова, Париж и Лондон надеются приостановить на месяц боевые действия в воздухе, на море и в отношении объектов энергетики, и в течение этого месяца они рассчитывают развернуть на Украине войска параллельно с согласованием условий.

«Если ты ввел войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаешь факты на земле», — сказал министр.

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера Владимира Зеленского в обсуждении принимали участие премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица.

Позднее стало известно, что по итогам встречи в Лондоне европейские лидеры признали неготовность помогать Украине без поддержки США и призвали Киев наладить отношения с Вашингтоном. В Евросоюзе заявили, что гарантии безопасности Украины должны быть разработаны совместно с Соединенными Штатами.

Ранее Стармер заявил, что Украину продолжат вооружать «после установления мира».