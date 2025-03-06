Лавров назвал нервозными последние заявления Макрона по Украине

Лавров: заявления Макрона по Украине были пространными и довольно нервозными

Последнее выступление президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому кризису было пространным и довольно нервозным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Макрон, как я понимаю, вчера в своем таком пространном, довольно нервозном заявлении сказал, что нельзя допустить, чтобы война закончилась капитуляцией Украины», — заявил он в ходе переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

По словам Лаврова, от «стратегического поражения РФ» до полной капитуляции Украины довольно большая дистанция, и нужно найти в себе силы, чтобы ее пройти.

До этого глава российского МИД заявил, что Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой для России. По его словам, французский президент считает Россию угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов стран Европы и Великобритании, утверждает, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против РФ, то «это, конечно же, угроза».

Вечером 5 марта Макрон выступил перед населением по телевидению и сделал несколько заявлений. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому поводу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Слуцкий заявил, что Макрон хочет возглавить «европейскую партию войны».