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В ВСУ признали, что не владеют инициативой на поле боя

The Telegraph: в ВСУ признают, что у них нет инициативы на поле боя
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Evgeniy Maloletka/AP

В ВСУ признают, что у Украины нет инициативы на фронте. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

«Печально это говорить, но у нас больше нет инициативы на поле боя», — приводит издание слова украинского военнослужащего.

Другие солдаты украинской армии рассказали о том, что приостановка помощи Киеву со стороны Вашингтона привела к подрыву духа ВСУ на поле боя.

Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте, сообщает Financial Times и целый ряд других западных изданий. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные перестанут и британцы. На Украине это отрицают и говорят, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

Ранее эксперт раскрыл, когда Украина исчерпает свой военный потенциал.

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