В МИД раскрыли скрытую цель выходки Зеленского в Белом доме

Выходка украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля, когда он вступил в полемику с президентом США, нужна была, чтобы втянуть Великобританию и Францию в переговоры Украины и Соединенных Штатов по урегулированию конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Выходка Зеленского в Белом доме нужна была, чтобы «втянуть» в переговоры Киева с Вашингтоном — Лондон и Париж», — отметил он.

28 февраля встреча украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете с президентом США завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом и отправился давать интервью на Fox News.

Ранее в США посоветовали Зеленскому сконцентрироваться на завершении конфликта.