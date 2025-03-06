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В МИД раскрыли скрытую цель выходки Зеленского в Белом доме

Мирошник: Зеленский своей выходкой в США хотел втянуть Европу в переговоры
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Brian Snyder/Reuters

Выходка украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля, когда он вступил в полемику с президентом США, нужна была, чтобы втянуть Великобританию и Францию в переговоры Украины и Соединенных Штатов по урегулированию конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Выходка Зеленского в Белом доме нужна была, чтобы «втянуть» в переговоры Киева с ВашингтономЛондон и Париж», — отметил он.

28 февраля встреча украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете с президентом США завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом и отправился давать интервью на Fox News.

Ранее в США посоветовали Зеленскому сконцентрироваться на завершении конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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