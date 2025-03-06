СМИ: Трамп подпишет указ об упразднении министерства образования уже сегодня

WSJ: Трамп может 6 марта подписать указ об упразднении министерства образования

6 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может издать указ, упраздняющий министерство образования страны. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По имеющейся у издания информации, глава Белого дома поручит министру образования Линде Макмэон принять все необходимые меры для того, чтобы в соответствии с законами США содействовать закрытию министерства.

5 марта Верховный суд Соединенных Штатов отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат иностранной помощи в виде ранее заключенных контрактов на сумму в $2 млрд.

В тот же день член палаты представителей от Демократической партии США Александр Грин, срывавший выступление американского президента Дональда Трампа в конгрессе, заявил, что намерен запустить процедуру импичмента.

Ранее Трамп заявил о начале «золотого века» Америки.