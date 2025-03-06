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Депутат Рады анонсировал подписание перемирия с Россией

Депутат Рады Дубинский: Зеленский может поехать в США для подписания перемирия
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Anatolii Stepanov/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить США для подписания перемирия. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене, в видео на своем YouTube-канале.

«Что предстоит подписать? Я уверен, что это будет перемирие, и произойдет это в ближайшее время», — отметил он.

Дубинский считает, что условия перемирия будут диктоваться Россией, а не Францией и Британией, чьи требования выгодны только Киеву.

Кроме того, украинский политик добавил, что президент США Дональд Трамп может не встречаться с Зеленским лично, а отправить вместо себя министра финансов Скота Бессента или, в лучшем случае, вице-президента Джей Ди Вэнса, которые будут следить за выполнением инструкций со стороны украинского руководства.

До этого Трамп, выступая перед конгрессом, заявил, что получил письмо от украинского лидера, в котором последний заверил его о готовности Киева сесть за стол переговоров по урегулированию на Украине.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

Ранее сын Трампа оскорбил Зеленского.

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