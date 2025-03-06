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Палатки бездомных уберут от Белого дома

Трамп приказал мэру Вашингтона убрать палатки бездомных от Госдепартамента и Белого дома
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Richard Vogel/AP

Президент США Дональд Трамп дал указание мэру американской столицы Мюриэл Боузер убрать палатки бездомных из Вашингтона. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Truth Social.

«Мы уведомили мэра Вашингтона о том, что она должна расчистить все неприглядные лагеря бездомных в городе, в частности те, что находятся у здания Госдепартамента и возле Белого дома», — написал он.

Трамп добавил, что если мэр не справится с данной задачей, то «мы будем вынуждены это сделать за нее». Трамп заявил, что Вашингтон должен быть чистым и безопасным городом.

В конце 2024 года агентство Bloomberg со ссылкой на доклад администрации президента США сообщало, что количество бездомных в США в январе 2024 года увеличилось до 772 тыс. человек, что стало самым высоким показателем с начала ведения учета почти 20 лет назад.

Недавно стало известно, что США направят на южную границу с Мексикой бригаду мотопехоты Stryker и батальон армейской авиации для контроля ситуации с мигрантами.

Ранее Трамп напомнил, что хочет завершить строительство стены на границе с Мексикой.

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