Сальдо назвал сложной обстановку, в которую попала Украина

Власти Украины попали в сложную международно-политическую обстановку после приостановки военной помощи со стороны США. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Для киевского режима усложнилась международно-политическая обстановка, возникли предпосылки прекращения поставок оружия из США», — сказал Сальдо.

По его словам, пока решение Вашингтона не оказало никакого влияния на боевые действия. Глава региона предположил, что прошло слишком мало времени для видимых изменений на поле боя.

Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте, сообщает Financial Times и целый ряд других западных изданий. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные перестанут и британцы. На Украине это отрицают и говорят, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

Ранее украинскому фронту предрекли быстрый крах без помощи США.