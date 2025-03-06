Депутат Госдумы назвал истерикой заявление Макрона об угрозе со стороны России

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия представляет угрозу для Европы, является истерикой. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Парламентарий назвал истерику Макрона возмутительной. Он отметил, что именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву. По его словам, президент Франции, чтобы отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую ФРГ и стать единоличным лидером Европейского союза, «мутит воду в Европе и повышает градус русофобии. Шеремет выразил уверенность, что «больная мечта» Макрона стать новым Наполеоном и диктатором для своего народа обречена, и его прилюдно «поставят на место».

Депутат подчеркнул, что президенту Франции для объединения вокруг себя европейских стран нужен внешний враг, и он решил Макрон не придумал ничего лучшего, чем повесить ярлык врага на Россию.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон высказался против перемирия на Украине.