Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы назвал истерикой заявление Макрона об угрозе со стороны России

Депутат Шеремет: заявление Макрона о российской угрозе является истерикой
close
Omar Havana/AP

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия представляет угрозу для Европы, является истерикой. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Парламентарий назвал истерику Макрона возмутительной. Он отметил, что именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву. По его словам, президент Франции, чтобы отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую ФРГ и стать единоличным лидером Европейского союза, «мутит воду в Европе и повышает градус русофобии. Шеремет выразил уверенность, что «больная мечта» Макрона стать новым Наполеоном и диктатором для своего народа обречена, и его прилюдно «поставят на место».

Депутат подчеркнул, что президенту Франции для объединения вокруг себя европейских стран нужен внешний враг, и он решил Макрон не придумал ничего лучшего, чем повесить ярлык врага на Россию.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон высказался против перемирия на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами