RT рассказал о сделке, предложенной Киевом Москве в 2024 году

RT: РФ отказалась от предложенного Киевом аналога зерновой сделки в 2024 году

Украина через Турцию предложила России возобновить сотрудничество в рамках аналога зерновой сделки в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Специально для RT» со ссылкой на источники.

Инициативу Киева передал Москве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Российская сторона, по поручению Владимира Путина, изучила предложение в МИД и Минобороны. «Поскольку условия носили односторонний характер, было принято решение отказаться», — говорится в публикации.

В октябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренность по зерновой сделке подразумевает выполнение условий для каждой из сторон, предыдущий опыт не был успешным.

Зерновая сделка, действовавшая с 2022 года, обеспечивала экспорт украинского зерна через Черное море при посредничестве Турции и ООН. Россия вышла из соглашения в июле 2023-го, назвав его условия невыполнимыми.

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