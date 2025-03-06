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RT сообщил, что Путин в 2023 году отложил удар по украинской энергетике

RT: Путин зимой 2023 года отложил массированный удар по энергообъектам Украины
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин зимой 2023 года отложил массированный удар по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Специально для RT» со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.

«Рассматривался план нанесения массового удара российским высокоточным оружием по украинским объектам энергетической инфраструктуры, связанной с украинским ВПК, зимой 2023 года», — сказал собеседник RT.

По его словам, Путин решил «повременить с реализацией этого плана», поскольку Москва получала от Киева предложения об отказе от ударов по энергообъектам, а также из-за последствий такого удара для гражданского населения Украины (веерные отключения электричества в зимнее время).

В сообщении отмечается, что позже Киев отверг идею отказа от ударов по энергообъектам и начал атаковать беспилотниками российскую энергетическую инфраструктуру. При этом результативность ударов Вооруженных сил Украины оказалась несопоставимо ниже, чем у российской армии. По данным источника, Вооруженные силы РФ вывели из строя 70% энергоинфраструктуры, обслуживающей ВПК Украины.

До этого председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что массированные удары российских войск по объектам украинской энергетики и ВПК Украины приносят свои плоды.

Ранее Россия ответила сотней ракет на удар ATACMS по аэродрому Таганрога.

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