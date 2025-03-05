Президент Украины Владимир Зеленский попытался ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа, представив устаревшие планы урегулирования конфликта. Об этом сообщает RT со ссылкой на анонимный источник, близкий к переговорному процессу.

По данным издания, Зеленский, вероятно, под давлением британского премьера Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона, предложил Трампу идеи, которые уже неактуальны. Среди них — перемирие на море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.

«Эти темы обсуждались еще в 2023 году в рамках зерновой сделки, но Киев тогда отказался от переговоров. Сейчас это попытка обмануть Трампа, навести тень на плетень. Не пройдет», — заявил источник.

Перемирие на море и ограничение атак на энергообъекты ранее рассматривались как часть временных договоренностей, однако Украина свернула диалог. Сейчас, по мнению источника, эти предложения не могут быть основой для новых переговоров без комплексного подхода к урегулированию.

5 марта подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Украина потерпит поражение в вооруженном конфликте с РФ, если Владимир Зеленский откажется от предложенной Трампом сделки.

Ранее Зеленский подтвердил подготовку к встрече делегаций Украины и США.