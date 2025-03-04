США не объявили имя спецпредставителя по Украине для контактов с Россией

Ушаков: США пока не объявили имя спецпредставителя по Украине для контактов с РФ

Соединенные Штаты пока не объявили имя своего специального представителя по Украине для контактов с Россией. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает РИА Новости.

«Нет, пока нет», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

18 февраля Юрий Ушаков заявлял, что специальный представитель США по Украине Кит Келлог будет вести переговоры с Киевом и европейскими странами для решения конфликта на Украине, в то время как для общения с Россией Вашингтон назначит отдельного представителя.

4 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшее время не ожидается переговоров между Россией и США как те, что состоялись в Саудовской Аравии и Турции.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Представители России и США провели встречу в Стамбуле 27 февраля. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Ранее в России раскрыли, какие города может потерять Украина после остановки помощи от США.