Вэнс раскрыл отношение США к распространению ядерного оружия в мире

США при президентстве Дональда Трампа не будут терпеть распространения ядерного оружия (ЯО) в мире, особенно это касается Ирана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.

«Политика президента предельно ясна: мы не можем терпеть ядерное распространение, особенно в Иране», — сказал он.

4 марта Bloomberg писал, что Трамп попросил российского лидера Владимира Путина стать посредником на переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы и получил согласие. По данным источников, глава Белого дома озвучил свою просьбу во время телефонного разговора с президентом РФ в феврале. Отмечается, что данный вопрос поднимался и на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российская сторона готова сделать все, что в ее силах, для достижения улучшения американо-иранских отношений.

В феврале Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран, но при этом выразил надежду на то, что Вашингтону не придется использовать это давление слишком часто.

В январе Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что консультации Москвы и Тегерана по международной повестке крайне востребованы.

Ранее в Иране заявили, что народ не готов к унижению от США по примеру Украины.