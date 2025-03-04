Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше высказались о приостановке помощи Киеву со стороны США

Вроньский: США не консультировались с союзниками по приостановке помощи Киеву
close
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США приняли решение о приостановке помощи Украине без консультаций с союзниками. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский, передает ТАСС.

«Решение принято без обсуждения или консультации ни с НАТО, ни с группой «Рамштайн», которая занимается поддержкой Украины», — сказал он.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его американский коллега начал получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход хозяина Белого дома к урегулированию кризиса.

Ранее президент США провел телефонные беседы с Путиным и Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами