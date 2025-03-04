В Польше высказались о приостановке помощи Киеву со стороны США

Вроньский: США не консультировались с союзниками по приостановке помощи Киеву

США приняли решение о приостановке помощи Украине без консультаций с союзниками. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский, передает ТАСС.

«Решение принято без обсуждения или консультации ни с НАТО, ни с группой «Рамштайн», которая занимается поддержкой Украины», — сказал он.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его американский коллега начал получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход хозяина Белого дома к урегулированию кризиса.

Ранее президент США провел телефонные беседы с Путиным и Зеленским.