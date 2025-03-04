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В ЕС предложили Зеленскому найти козла отпущения для США

Semafor: Зеленский должен сделать Ермака козлом отпущения из-за разрыва с США
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен сделать главу офиса президента Украины Андрея Ермака «козлом отпущения» из-за напряженности в отношениях с США. Об этом пишет портал Semafor со ссылкой на чиновников из Европы.

«Зеленскому нужно пойти на некую уступку, или путем публичного принесения извинений, или принесения в жертву козла отпущения, например <...> Ермака», — пишут авторы публикации.

До этого газета The New York Times писала, что европейские страны, включая Францию, Великобританию и Германию, пообещали продолжать помощь Киеву на фоне приостановки помощи ВСУ со стороны США, однако у европейцев нет запасов оружия.

По оценке NYT, приостановка военной помощи США Украине ставит Соединенные Штаты «в прямую оппозицию» к их основным союзникам по НАТО.

Ранее в конгрессе сообщили, что США и Украина скоро заключат сделку по полезным ископаемым.

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