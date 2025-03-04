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Украина скоро может перестать бить вглубь России на фоне остановки помощи от США

WSJ: после остановки помощи США Украине ВСУ не смогут бить вглубь территории РФ
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Украина после прекращения предоставления военной помощи от США через некоторое время не сможет наносить удары дальнобойным оружием по России, способность ВСУ наносить удары на большие расстояния снизится. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Чиновники и аналитики утверждают, что как только американские запасы закончатся, способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать свои тыловые позиции пострадает», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что США являются единственным производителем некоторых систем, включая военные тактические ракетные системы (ATACMS), а также артиллерийские ракетные системы M142 (HIMARS).

Кроме того, по оценке WSJ, со временем Украине может стать сложнее строить «долгосрочные планы» по применению оружия, а также закупать детали для существующих систем.

До этого Белый дом также подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Американский президент выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.

Ранее Вэнс обвинил Европу в подстрекательстве Зеленского к продолжению конфликта.

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