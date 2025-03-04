США не отказываются от наступательных киберопераций против России

Bloomberg: Пентагон опроверг сообщения об отказе США от киберопераций против РФ

Пентагон опровергает сообщения о том, что глава ведомства Пит Хегсет отдал распоряжение приостановить проведение киберопераций США, направленных против России. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Пентагон опроверг сообщения СМИ о том, что министр обороны Пит Хегсет приказал прекратить наступательные кибероперации против России», — говорится в сообщении издания.

Хегсет, пишет агентство, не отменял и не задерживал выполнение никаких киберопераций, направленных против якобы «вредоносных российских целей». Никаких приказов об отказе от соответствующей политики США не было, добавляет Bloomberg.

28 февраля сообщалось, что Хегсет поручил киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, в том числе прекратить наступательные кибероперации. Соответствующие указания были направлены начальнику киберкомандования Тимоти Хо. Как отмечало профильное издание Record, этот шаг свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

Ранее стало известно, что в 2024 году Россия вошла в топ-10 стран, пострадавших от хакеров.