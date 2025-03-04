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«Любезный», «добрый», «дипломатичный»: Вэнс — о Трампе на скандальной встрече с Зеленским

Вэнс: первые полчаса встречи с Зеленским Трамп старался быть любезным
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IMAGO/Jim LoScalzo / Pool via CN/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что президент Дональд Трамп в первые полчаса встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским «старался быть дипломатичным».

«Первые 25-30 минут он (Трамп. — «Газета.Ru») старался… быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой», — сказал Вэнс.

По его мнению, своим поведением лидер Украины продемонстрировал нежелание участвовать в мирном урегулировании.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на скандал с Зеленским.

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