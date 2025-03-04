В Кремле высказались о новом раунде переговоров между Россией и США

Песков: пока рано говорить о втором раунде переговоров России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости о том, когда может пройти следующий раунд российско-американских переговоров.

«Об этом пока рано говорить», — сказал представитель Кремля.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

27 февраля представители России и США провели еще одну встречу в Стамбуле. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран. Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, почему переговоры в Эр-Рияде не приблизили мир на Украине.