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В США заявили, что отношения Зеленского и Трампа не подлежат восстановлению

Экс-посол США Фриман: отношения Зеленского с Трампом восстановлению не поддаются
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Brian Snyder/Reuters

Бывший посол США в Саудовской Аравии и временный поверенный в делах в Китае и Таиланде Чарльз Фриман выразил сомнение в возможности восстановления доверительных отношений между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом после их публичного конфликта в Белом доме. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Фриман охарактеризовал произошедшее как «эмоциональный и стратегический разрыв», сравнив ситуацию с «разводом», а не просто с временным охлаждением отношений. Он подчеркнул необратимость произошедшего, отметив, что призывы к восстановлению связей выглядят нереалистичными на фоне глубокого расхождения позиций и напряженности в отношениях.

«Поэтому, когда (премьер-министр Великобритании) Кир Стармер, сэр Кир, говорит, что Зеленскому следует восстановить отношения с Трампом, я не могу избавиться от мысли об уже случившемся разводе. Это не просто раздельное проживание, это развод», — отметил дипломат.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Президент США Дональд Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Ранее в Белом доме заявили, что американцы устали финансировать украинский конфликт.

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