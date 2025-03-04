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Депутат Верховной рады потребовал начать процедуру импичмента президента Украины

Депутат Дубинский потребовал у спикера Рады начать импичмент Зеленского
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Александр Дубинский направил обращение председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку с требованием начать процедуру импичмента президента страны Владимира Зеленского. Об этом находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Дубинский подчеркнул, что основанием для этого стал дипломатический провал Зеленского в Белом доме, в результате которого Киев потерял безусловную поддержку Вашингтона. Депутат назвал этот провал результатом некомпетентного управления Украиной, разрушительной внешней политики, репрессий против оппозиции и узурпации власти.

Парламентарий потребовал внеочередного заседания Рады для рассмотрения вопроса о создании специальной следственной комиссии и выдачи депутатам подписных листов.

Дубинский отметил, что руководство парламента, скорее всего, проигнорирует обращение и не поставит его на голосование, опасаясь распада правящей коалиции. При этом депутат подчеркнул, что импичмент Зеленского является требованием времени и тот должен уйти со своего поста.

28 февраля Дубинский заявил, что президент Зеленский фактически продает Украину Соединенным Штатам.

Ранее на Украине заявили, что Зеленского свергнет его же окружение.

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