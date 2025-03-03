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Трамп ответил на вопрос о возможности прекращения военной помощи Украине

Трамп сообщил, что в вопросе помощи Украине будет действовать по ситуации
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Jeenah Moon/Reuters

Соединенные Штаты Америки будут действовать по ситуации в вопросе оказания военной помощи Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с журналистами в Овальном кабинете.

«Посмотрим, что произойдет. Сейчас многое меняется, переговоры идут», — сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшем предоставлении военной помощи Киеву.

Президент подчеркнул, что пока «не обсуждал это», и в ближайшее время будет понятно, в «каком направлении пойдет этот процесс».

3 марта газета The New York Times писала, что Трамп проведет встречу, на которой будет рассмотрен ряд мер в отношении Украины, в том числе прекращение военной помощи.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Президент США Дональд Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.

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