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Венгрия примет решение о продлении санкций против России после ответа Евросоюза

Сийярто: Будапешт примет решение о продлении санкций против РФ после ответа ЕС
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Global Look Press

Будапешт примет 10 марта решение о продлении санкций против России и Белоруссии лишь после того, как получит ответ на письмо от верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о гарантиях энергобезопасности для Венгрии. Об этом со ссылкой на пресс-конференцию главы венгерского МИД Петера Сийярто сообщает РИА Новости.

2 марта Сийярто направил письмо Каллас, в котором говорится о нарушениях Брюсселем двух из четырех предоставленных гарантий энергобезопасности Венгрии. Министр отметил, что ждет ответа, считает ли Европейская комиссия по-прежнему эти гарантии действительными. Сийярто подчеркнул, что Венгрия примет решение о присоединении к продлению санкций против юридических и физических лиц из РФ и Белоруссии не раньше 10 марта только после получения ответа от Каллас.

2 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, если Украина будет угрожать энергобезопасности Евросоюза, Венгрия не позволит ей присоединиться к объединению. Он отметил, что Венгрия всегда может остановить сближение Украины с ЕС.

Ранее Венгрия сочла стратегию Евросоюза по Украине «ужасной и трагической».

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