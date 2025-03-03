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Эрдоган назвал важное условие мирного решения по Украине

Эрдоган: решение по Украине не может быть найдено без участия Москвы и Киева
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Umit Bektas/Reuters

Урегулирование на Украине может проводиться при условии участия как Киева, так и Москвы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

«Хотя мы и продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, мы считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины», — сказал он.

Эрдоган добавил, что турецкие власти в течение трех лет военного конфликта пытались найти способы его урегулирования, при этом не подливая масла в огонь.

26 февраля британский журнал The Economist сообщил, что Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине. Однако речь идет не о линии боевого соприкосновения, а о городах, портах, атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.

Газета The Wall Street Journal также писала, что британские и французские власти изучают возможность отправки на Украину до 30 тысяч миротворцев.

Ранее Лавров заявил, что Россия не рассматривает вариантов с размещением европейских военных на Украине.

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