Советник главы офиса Зеленского объяснил, почему на Украине нет диктатуры

Михаил Подоляк: на Украине нет диктатуры, потому что в стране проводят выборы

На Украине нет диктатуры, потому что в стране сменилось несколько президентов и есть конкуренция между СМИ, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Почему? Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное поле, очень конкурентное политическое поле, шестой президент уже, постоянные, даже внеочередные выборы в парламент и так далее», — сказал Подоляк.

Журналисты отметили, что с февраля 2022-го украинская граница закрыта на выезд для мужчин, все телеканалы объединены в единый телемарафон с одной повесткой, а выборы в стране не проводят из-за военного положения.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который намерен продолжать военный конфликт в своей стране. Глава Белого дома подчеркнул, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Также он указал, что рейтинг одобрения нынешнего главы государства упал до 4%.

Президент России Владимир Путин также заявлял о важности провести выборы на Украине. Российский лидер подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно только с легитимными представителями власти.

Ранее Трамп назвал «худшим заявлением» слова Зеленского о нескором окончании конфликта.