Зеленский призвал как можно скорее завершить конфликт на Украине

Зеленский заявил, что необходимо как можно скорее завершить конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальной сети X пост, в котором дважды призвал как можно скорее завершить украинский конфликт.

«Очень важно, чтобы мы постарались сделать нашу дипломатию по-настоящему содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность», – заявил глава государства.

По его словам, Киев работает вместе с США и своими европейскими партнерами и очень надеется на поддержку Вашингтона «на пути к миру».

«Мир нужен как можно скорее», — добавил украинский лидер.

3 марта советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Вашингтон не видит со стороны Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию или даже временному прекращению огня.

Накануне Зеленский заявил, что до соглашения об окончании военных действий еще «очень-очень далеко».

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина не сдастся и продолжит конфликт с РФ.