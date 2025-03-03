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Журналист пошутил про «проклятье» Зеленского после его встречи с Карлом III

Журналист Боуз: Зеленский решил проверить свое проклятье на Карле III
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Aaron Chown/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский решил проверить действие «проклятья» своего рукопожатия на монархах. Об этом пошутил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей», — написал он.

До этого Макрону и Стармеру предрекли потерю власти из-за рукопожатий с Зеленским.

В последние месяцы в социальных сетях широко распространился шуточный коллаж из фотографий, сделанных во время встреч Зеленского с разными западными политиками. Среди них — проигравшая на выборах вице-президент США Камала Харрис, экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин и другие.

При этом снимки с политиками, чья карьера завершилась вскоре после личных бесед с украинским лидером, перечеркнуты красным крестом. Таким образом авторы коллажа намекнули, что на Зеленском лежит «проклятие».

Ранее стал известен хозяин найденного в Белом доме кокаина

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