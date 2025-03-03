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Премьер Британии признал, что Европа не может дать Украине всех гарантий

Стармер: Европа не может дать Украине гарантий безопасности без США
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Christophe Ena/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа не сможет гарантировать Украине безопасность без поддержки США. Об этом пишет РИА Новости.

Он уверен, что европейские страны должны взять на себя «ведущую роль» в этом вопросе.

Накануне британский премьер на саммите лидеров стран Евросоюза в Лондоне объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Как заявил политик, его страна готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Стармер отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Россию.

Британский премьер заявил, что Великобритания готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Политик отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Москву.

Ранее в Госдуме заявили, что Европа не сможет создать свою армию.

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