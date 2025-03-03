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СМИ сообщили о планах Трампа прекратить военную помощь Украине сегодня

Axios: Трамп проведет сегодня встречу, в ходе которой прекратить помощь Украине
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп проведет сегодня встречу, посвященную следующим шагам по урегулированию украинского кризиса, включая возможное прекращение военной помощи. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

По данным новостного портала, на встрече будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и другие высокопоставленные чиновники.

3 марта советник Трампа Майк Уолтц заявил в эфире телеканала Fox News, что американский глава государства открыт к возобновлению переговоров по природным ресурсам с украинским президентом Владимиром Зеленским, но только лишь если тот изменит свою позицию.

28 февраля Зеленский поссорился на встрече с Трампом в Белом доме. Американский президент обвинил украинского лидера в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране.

Ранее Путина назвали единственным победителем сорванных переговоров Трампа и Зеленского.

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