В МИД России отреагировали на план Стармера вооружать Украину после конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о вооружении Украины.

«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала дипломат.

3 марта Стармер, выступая перед парламентом Соединенного Королевства, заявил, что Европа продолжит вооружать Украину «после установления мира».

Накануне британский премьер на саммите лидеров стран Евросоюза в Лондоне объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Как заявил политик, его страна готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Стармер отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Россию.

Ранее стало известно, через сколько Украина будет «парализована» без помощи США.