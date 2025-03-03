Американист рассказал, простит ли Трамп Зеленского

Президент США Дональд Трамп все еще ждет публичных извинений от украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» рассказал американист Павел Дубравский.

«Трамп — политик, который умеет прощать даже тех, кто нанес ущерб его репутации. Но для этого нужно публично признать свои ошибки», — сказал он.

По мнению эксперта, Трамп оставил для Зеленского небольшое пространство для маневра, который позволит ему вернуться к переговорам.

28 февраля Зеленский поссорился на встрече с Трампом в Белом доме. Американский лидер обвинил собеседника в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну.