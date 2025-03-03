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На Украине обратились к ООН из-за Зеленского

Депутат Рады Дубинский призвал ООН рассмотреть вопрос узурпации власти Зеленским
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Brian Snyder/Reuters

Совет Безопасности ООН должен отреагировать на незаконное присвоение президентом Владимиром Зеленским власти на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Совбез ООН должен рассмотреть вопрос узурпации власти Зеленским и вынести соответствующую реакцию. Диктатура на Украине должна стать юридически установленным фактом», — написал он.

Исходя из конституции Украины, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы в стране не прошли. Зеленский не стал их проводить, сославшись на военное положение и мобилизацию.

Недавно российский лидер Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста.

24 февраля Путин заявил, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

Ранее в Германии назвали Зеленского президентом «войны и попрошайничества».

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