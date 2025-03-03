Сенатор США Грэм заявил, что на Украине ни у кого нет права голоса

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в соцсети Х пошутил над тем, что пока президент Украины Владимир Зеленский не уйдет в отставку, ни у кого в его стране нет права голоса. Эти слова стали ответом на реплику политика, который предложил Грэму получить украинское гражданство прежде, чем критиковать его действия.

«К сожалению, до проведения выборов на Украине никто не имеет голоса», — написал Грэм.

До этого сенатор призвал Зеленского уйти в отставку после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Президент Украины не стал молчать и предложил Грэму гражданство своей страны, чтобы его голос имел значение. Свою позицию Зеленский изложил на украинском языке, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Украины.

Зеленский и Трамп поссорились 28 февраля прямо перед журналистами. Глава Белого дома обвинил украинского коллегу в нежелании мирно урегулировать конфликт, а также в том, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. В ответ украинский президент отверг возможность мирных переговоров с РФ, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

Ранее исход встречи Трампа с Зеленским назвали чудом для России.