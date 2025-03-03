Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грэм поднял на смех Зеленского из-за слов о гражданстве Украины

Сенатор США Грэм заявил, что на Украине ни у кого нет права голоса
close
Nathan Howard/Reuters

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в соцсети Х пошутил над тем, что пока президент Украины Владимир Зеленский не уйдет в отставку, ни у кого в его стране нет права голоса. Эти слова стали ответом на реплику политика, который предложил Грэму получить украинское гражданство прежде, чем критиковать его действия.

«К сожалению, до проведения выборов на Украине никто не имеет голоса», — написал Грэм.

До этого сенатор призвал Зеленского уйти в отставку после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Президент Украины не стал молчать и предложил Грэму гражданство своей страны, чтобы его голос имел значение. Свою позицию Зеленский изложил на украинском языке, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Украины.

Зеленский и Трамп поссорились 28 февраля прямо перед журналистами. Глава Белого дома обвинил украинского коллегу в нежелании мирно урегулировать конфликт, а также в том, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. В ответ украинский президент отверг возможность мирных переговоров с РФ, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

Ранее исход встречи Трампа с Зеленским назвали чудом для России.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами