RS: план Стармера по Украине сделает Европу еще более зависимой от США

План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по обеспечению безопасности на Украине сделает Европу еще более зависимой от США. Об этом пишет американский портал Responsible Statecraft.

«После всех разговоров об «активизации» Европы в области безопасности и ее «самостоятельности» Старый Свет попадет в еще большую зависимость от Америки: если европейские войска угодят в переплет, спасения останется ждать лишь со стороны США (что уже происходило раньше)», — говорится в материале.

Как отметил обозреватель, британский премьер ранее признавал, что для военного контингента стран ЕС и Великобритании на Украине потребуется поддержка США. Также автор статьи отметил, что попытки продвинуть войска на Украину заведомо бессмысленны или специально направлены на срыв мирных переговоров, поскольку Россия не допустит этого.

3 марта Кир Стармер заявил, что страны Европы продолжат укреплять обороноспособность Украины даже в случае заключения мирного соглашения. На саммите ЕС в Лондоне премьер также объявил о выделении Украине дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки пяти тысяч ракет для систем ПВО.

Ранее экс-советник Пентагона рассказал о последствиях размещения на Украине британских солдат.