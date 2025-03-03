Уолтц заявил, что продолжение конфликта России и Украины является путем в никуда

Уолтц: продолжение конфликта РФ и Украины в духе Первой мировой — путь в никуда

Продолжение военного конфликта РФ и Украины в духе Первой мировой войны — путь в никуда. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.

«Затягивание конфликта «на годы» не является приемлемым вариантом для США», — заявил он.

Уолтц рекомендовал Зеленскому скорее вернуться к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Однако перед этим ему необходимо извиниться за инцидент во время прошлой встречи двух лидеров.

28 февраля в Белом доме произошел скандал на встрече украинского и американского президентов. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

Позже президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее в Белом доме заявили об упущенной Зеленским возможности после ссоры с Трампом.